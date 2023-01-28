Эксперт Макаров рассказал россиянам об их главных финансовых ошибках

Независимый финансовый эксперт Сергей Макаров перечислил главные финансовые ошибки россиян. Его мнение передает «Лента.ру».
Первой такой ошибкой является трата зарплаты полностью. Вторая ошибка заключается в оформлении ненужных кредитных займов, усложняющих жизнь. Макаров отметил, что кредиты не должны превышать 25% от общей суммы заработной платы.
Третья ошибка — это отсутствие финансового плана. Когда россиянин не рассчитывает свои доходы при тратах, денег ему будет всегда недостаточно. К тому же это вернет человека к предыдущим двум ошибкам.
Макаров советует создать денежную подушку безопасности, состоящую из примерной суммы затрат на несколько месяцев вперед. При расходах, равных 100 тысячам рублей, стоит накопить от 300 до 600 тысяч рублей.
К тому же хорошим решением станет составление личного финансового плана с прописанными целями, от которых будут зависеть решения о накоплениях и расходах.