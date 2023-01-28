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Памятник Пушкину решили снести в Полтавской области Украины

Общество
Памятник Пушкину решили снести в Полтавской области Украины

Власти Полтавской области Украины решили снести памятник русскому писателю Александру Пушкину.

Отмечается, что после демонтажа монумент передадут на хранение в Гадячский историко-краеведческий музей. Об этом пишут местные СМИ.

Речь идет о монументе, который установлен в селе Беленченковка Миргородского района. Решение о демонтаже принял исполнительный комитет городского совета Гадяча.

Еще в начале января глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что нужно узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина». Соответствующий документ направили на рассмотрение в Верховную Раду.
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