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Более 20 человек пострадали в аварии с 85 автомобилями в Висконсине

Происшествия
Более 20 человек пострадали в аварии с 85 автомобилями в Висконсине

Более 80 машин стали участниками дорожного инцидента на межштатной магистрали в американском Висконсине. Об этом в субботу пишет NBC News со ссылкой на местных правоохранителей.

По данным портала, все произошло между городами Джейснвилль и Белойт. Причиной аварии стал гололед, снег и белая мгла.

«Прибывшие военные обнаружили, что автомагистраль между штатами заблокирована в обоих направлениях», — говорится в сообщении издания.

Прибывшие на место медики доставили 21 пострадавшего в больницы. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Также стало известно о еще одной аварии на границе штата Висконсин. Там участниками аварии стал 41 автомобиль. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
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