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Съемки продолжения «Майора Грома» стартуют весной 2023 года

Общество
Съемки продолжения «Майора Грома» стартуют весной 2023 года

Создатели первой части супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» снимут сиквел проекта. Съемки стартуют уже весной 2023 года. Об этом объявили на фестивале Bubble Comic Con.

К ролям в проекте вернутся Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие. Картину покажут на больших экранах, а затем в онлайн-кинотеатрах. Дата релиза пока неизвестна.

Съемки продолжения «Майора Грома» стартуют весной 2023 года

После успеха первой части «Майора Грома» на Netflix, поклонники были уверены, что продолжение проекта состоится. Более того, создатели намекали на это в сцене после титров. Всего за месяц на Netflix фильм возглавил международный рейтинг онлайн-кинотеатра.
Майор Гром Майор Гром: Чумной Доктор сиквел продолжение съемки
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