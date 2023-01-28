Съемки продолжения «Майора Грома» стартуют весной 2023 года

Создатели первой части супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» снимут сиквел проекта. Съемки стартуют уже весной 2023 года. Об этом объявили на фестивале Bubble Comic Con.
К ролям в проекте вернутся Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие. Картину покажут на больших экранах, а затем в онлайн-кинотеатрах. Дата релиза пока неизвестна.
После успеха первой части «Майора Грома» на Netflix, поклонники были уверены, что продолжение проекта состоится. Более того, создатели намекали на это в сцене после титров. Всего за месяц на Netflix фильм возглавил международный рейтинг онлайн-кинотеатра.