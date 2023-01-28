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Проект скульптуры радужных голубей в Омске отправили на доработку

Общество
Проект скульптуры радужных голубей в Омске отправили на доработку

Проект скульптуры разноцветных голубей, которую хотели установить в Омске, отправили на доработку по требованию мэра города Сергея Шелеста.

Идею установки разноцветных бетонных голубей на набережной у речного вокзала обсудили на заседании художественно-экспертного совета при мэре. Специалистов смутила цветовая гамма голубей.

«Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ», — приводит слова Шелеста «Омск-информ».

По окончанию заседания проект было решено отправить на доработку. Авторам рекомендовали добавить в скульптуру больше белого цвета, а также повторно подумать над местом ее установки.

Напомним, что пропаганда ЛГБТ запрещена в России. Пакет законов об этом подписал президент России Владимир Путин в начале декабря 2022 года. Нарушение карается штрафами.
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