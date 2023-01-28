В Адыгее фанатка ворвалась в дом защитницы енотов, укусила ее дочь и пыталась задушить собаку

Пьяная фанатка спасительницы енотов Валерии Заволокиной ворвалась в ее дом с топором, укусила дочь и пыталась задушить собаку забором, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в Адыгее.
Ежегодно зоозащитница выхаживает больных и брошенных животных, которых позднее выпускает на волю. За год ей удается спасти порядка 300 зверей, а за социальными сетями Валерии следят порядка 700 тысяч человек.
После смерти мужа женщине стало сложно ухаживать за питомцами, а одна из подписчиц предложила помощь. Валерия поселила помощницу в своем доме и даже прописала, чтобы той было проще оформить инвалидность из-за сахарного диабета.
Сначала вызвавшаяся помогать животным гражданка исправно выполняла обязанности, однако позднее стало известно, что у нее есть серьезные проблемы с алкоголем. Женщина начала выпивать и терять контроль над собой.
После очередного инцидента Валерия попросила помощницу покинуть жилище и взяла к себе нового волонтера. Тогда агрессивная женщина приехала к зоозащитнице с топором и на протяжении нескольких дней терроризировала ее семью. Злоумышленница укусила дочь Заволокиной и вырвала у нее клок волос, а также прижала собаку породы корги к железному забору и попыталась задушить.
По словам потерпевшей, стражи порядка несколько раз увозили дебоширку в участок, но она очень быстро возвращалась.
Ранее телеканал «360» сообщал, что укусившую полицейского жительницу Кронштадта приговорили к штрафу и выплате компенсации.