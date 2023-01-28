В Адыгее фанатка ворвалась в дом защитницы енотов, укусила ее дочь и пыталась задушить собаку

После очередного инцидента Валерия попросила помощницу покинуть жилище и взяла к себе нового волонтера. Тогда агрессивная женщина приехала к зоозащитнице с топором и на протяжении нескольких дней терроризировала ее семью. Злоумышленница укусила дочь Заволокиной и вырвала у нее клок волос, а также прижала собаку породы корги к железному забору и попыталась задушить.