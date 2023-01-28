Число курильщиков в России за 14 лет сократилась в три раза

Статистические данные, которые приводит ведомство, показывают, что число курильщиков в России за 14 лет уменьшилось более чем втрое: с 69% до 21%. Отмечается, что правительство и Минздрав уже много лет трудятся над снижением распространенности курения, в том числе электронных сигарет.