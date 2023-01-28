Число курильщиков в России за 14 лет сократилась в три раза

Сразу в три раза сократилась распространенность курения среди россиян с 2009 года, заявили в пресс-службе Минздрава РФ.
Статистические данные, которые приводит ведомство, показывают, что число курильщиков в России за 14 лет уменьшилось более чем втрое: с 69% до 21%. Отмечается, что правительство и Минздрав уже много лет трудятся над снижением распространенности курения, в том числе электронных сигарет.
Напомним, в начале января врач Роберт Редфилд рассказал, что происходит с организмом при отказе от курения. Эксперт заверил, что положительные изменения можно будет заметить практически сразу.