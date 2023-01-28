Выпущенная на волю тигрица Елена попала на камеры погранзаставы в Амурской области

Сотрудники центра «Амурский тигр» подчеркнули, что на тигрице был специальный ошейник, позволяющий отслеживать ее передвижения. Однако батарея на ошейнике давно села. Благодаря тому, что хищница попала в объективы камеры, специалисты сумели определить ее текущее состояние. В частности отмечается, что тигрица Елена так и не «сыграла свадьбу» с самцом, так как она гуляла вдоль заставы в одиночестве.