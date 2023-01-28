Выпущенная на волю тигрица Елена попала на камеры погранзаставы в Амурской области

Тигрица по кличке Елена попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на погранзаставе в Архаринском районе Амурской области. Специалисты сумели опознать ее по полоскам.
Сотрудники центра «Амурский тигр» подчеркнули, что на тигрице был специальный ошейник, позволяющий отслеживать ее передвижения. Однако батарея на ошейнике давно села. Благодаря тому, что хищница попала в объективы камеры, специалисты сумели определить ее текущее состояние. В частности отмечается, что тигрица Елена так и не «сыграла свадьбу» с самцом, так как она гуляла вдоль заставы в одиночестве.
«Продолжая рассуждать, мы можем также сделать вывод, о том, что самка с тигренком, следы которых зафиксировали в Амурской области в середине декабря 2022 года, принадлежат не Елене», — рассказали в центре.
По словам сотрудников, тигрица ведет себя спокойно и не проявляет никаких признаков агрессии. Подчеркивается, что в 2022 году на территории Амурской области не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации с участием тигров.