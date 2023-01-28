Рост потребления энергоносителей в КНР может спровоцировать скачок цен на глобальном рынке

Китай может стать начальной точкой новой масштабной волны инфляции на мировом рынке. Это произойдет, если местные производители, восстанавливаясь после коронавируса, создают слишком объемный спрос. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.
Эксперты предполагают, что именно сокращение спроса в китайской промышленности позволило мировому рынку сохранять относительно стабильные цены на энергоносители. При этом восстановление спроса или похолодание смогут изменить эту тенденцию.
Спрос на нефть в Китае за год упал на 3%, или 390 тысяч баррелей в день. Это стало первым отрицательным результатом с 1990 года. При этом общемировой спрос вырос на 2% за тот же период.