Роскомнадзор зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных в прошлом году

Кроме того, в 2022 году в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде обратились 1,7 тысячи заявителей. 52% обращений касалась обработки личной информации без согласия человека, а в 16% случаев россияне пострадали от мошеннических действий. Еще в 9% случаев персональные данные пользователей использовались без их согласия в рекламных целях.