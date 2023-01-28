Роскомнадзор зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных в прошлом году

Специалисты Роскомнадзора зарегистрировали порядка 150 крупных утечек персональных данных россиян в прошлом году.
Сотрудники ведомства провели 78 внеплановых проверок. Причем почти в 90% случаев факты незаконного распространения личной информации подтвердились.
В суд было направлено 66 протоколов об административных правонарушениях. В результате были назначены штрафы на общую сумму около 1 миллиона рублей.
Кроме того, в 2022 году в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде обратились 1,7 тысячи заявителей. 52% обращений касалась обработки личной информации без согласия человека, а в 16% случаев россияне пострадали от мошеннических действий. Еще в 9% случаев персональные данные пользователей использовались без их согласия в рекламных целях.