Согласно материалу издания «ПолитРоссия», желание западных стран демонстрирует вооруженное противостояние, которое они развязали против Кремля на украинской земле. Сегодня многие государства начали осознавать, что Европейский союз и Соединенные Штаты Америки не намерены помогать их развитию, и именно это понимание обнажило истинное лицо G7, подчеркнул дипломат. Он также предупредил всю международную арену об огромной угрозе со стороны «Большой семерки».