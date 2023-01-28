Государства «Большой семерки» не планируют жить в честном и равноправном мировом порядке. Об этом с уверенностью заявил бывший посол Индии в РФ Мелкулангара Бхадракумар в авторской статье для The Tribune.
Согласно материалу издания «ПолитРоссия», желание западных стран демонстрирует вооруженное противостояние, которое они развязали против Кремля на украинской земле. Сегодня многие государства начали осознавать, что Европейский союз и Соединенные Штаты Америки не намерены помогать их развитию, и именно это понимание обнажило истинное лицо G7, подчеркнул дипломат. Он также предупредил всю международную арену об огромной угрозе со стороны «Большой семерки».
«G7 в очередной раз навязывает свой диктат <...> И эпохальное противостояние на Украине <...> на самом деле означает гегемонистскую позицию Запада в мире», – написал Бхадракумар.
Ранее сообщалось, что Белый дом и его партнеры желали стереть Россию с лица земли на протяжении многих десятилетий. Об этом рассказала журналист Елена Караева.