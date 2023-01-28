Расписались в собственной слабости: аналитик Насонов о демарше Британии в вопросе поставок вооружения Украине

Лондон, находясь в зоне поражения наших ракет «Циркон», немного восстановил правильность своих приоритетов, отказав под благовидным предлогом от поставок боевых самолетов Украине. Такую оценку одного из заявлений Великобритании в интервью ФАН дал военный эксперт, ветеран военных действий Роман Насонов.
Как отметило издание The Daily Telegraph, передача истребителей Киеву «не является приоритетом» для британского военного руководства. Такие поставки, если и могут произойти, только когда российские войска покинут территорию Украины и у ее властей возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты».
«Заявление сделано не только ради пиара, но и для того, чтобы объяснить свою слабость и определенную боязнь, — объясняет Насонов. — Это и понимание того, что Америка далеко, а Туманный Альбион находится в зоне прилета наших ракет».
На Западе может кто-то и верит в победу над Россией, но это не до конца объективные люди, не изучавшие историю и не понимающие реальный расклад сил и средств да этом театре военных действий, тем более на сегодняшний момент, отмечает эксперт.
«Другие страны могут идти по самым различным вариантам действий. Бразилия, например, отказалась от поставок снарядов к танкам “Леопард”, хотя располагает такими боеприпасами, ссылаясь на недовольство России. Прочие страны будут применять какие-то иные приемы», — резюмирует Роман Насонов.
Ранее военный эксперт, руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант, кандидат военных наук Евгений Бужинский оценил шансы вступления Британии в войну с Россией.