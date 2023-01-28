Автобус сбил мужчину на пешеходном переходе у станции «Сортировочная» в Петербурге

Пассажирский автобус наехал на мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе во Фрунзенском районе Северной столицы. Как сообщили подписчики канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», пострадавшему удалось выжить.
Все произошло на переходе от здания конечной автобусной станции «Сортировочная», на Южном шоссе. Мужчина попытался перейти дорогу по зебре, однако его сбил рейсовый автобус. Пострадавший вовремя среагировал и выбрался из-под транспортного средства, чтобы его не переехало задними колесами.
Стоит отметить, что водитель автобуса, совершая поворот налево, даже не убедился, что на пешеходном переходе нет людей. Кроме того, место ЧП было хорошо освещено и там не наблюдалось интенсивного движения транспорта.
Основная часть транспортных инцидентов в Петербурге приходится на так называемые лазурные автобусы, которые Смольный закупил в рамках реализации транспортной реформы по указу губернатора Александра Беглова. Транспорт оказался откровенно некачественным, поэтому такие автобусы часто становятся участниками ДТП и загораются прямо на ходу. Эксперты не исключают, что ими управляют водители, которые пересели с маршруток и не прошли переквалификацию.