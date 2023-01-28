Автобус сбил мужчину на пешеходном переходе у станции «Сортировочная» в Петербурге

Основная часть транспортных инцидентов в Петербурге приходится на так называемые лазурные автобусы, которые Смольный закупил в рамках реализации транспортной реформы по указу губернатора Александра Беглова. Транспорт оказался откровенно некачественным, поэтому такие автобусы часто становятся участниками ДТП и загораются прямо на ходу. Эксперты не исключают, что ими управляют водители, которые пересели с маршруток и не прошли переквалификацию.