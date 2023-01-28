Актриса Марина Зудина удивила поклонников экстремально глубоким декольте

Вдова режиссера Олега Табакова, актриса Марина Зудина появилась на кинопремии «Золотой орел». Она удивила поклонников экстремально глубоким декольте.
Зудина в 57 лет продолжает демонстрировать, что годы над ней не властны. Для выхода в свет актриса выбрала бархатное черное платье в пол, которое идеально подчеркивало ее тонкую талию и пышную грудь. Накидка на плечи добавила образу шарма.
Журналисты поинтересовались, в чем секрет красоты артистки. Она призналась, что относится ко всему с любовью. Поклонники подозревают, что Зудина сделала ряд пластических операций, но она не реагирует на подобные слухи.