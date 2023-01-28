Актриса Марина Зудина удивила поклонников экстремально глубоким декольте

Зудина в 57 лет продолжает демонстрировать, что годы над ней не властны. Для выхода в свет актриса выбрала бархатное черное платье в пол, которое идеально подчеркивало ее тонкую талию и пышную грудь. Накидка на плечи добавила образу шарма.