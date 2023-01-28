Ливанские медики назвали киви чудо-плодом для беременных женщин

В первую очередь употребление киви укрепляет иммунитет, помогает лечить астму и ночной кашель. Также этот продукт очень полезен для зрения, поскольку содержащийся в нем лютеин защищает глаза от воздействия УФ-лучей, в то время как витамин А снижает риск развития куриной слепоты.