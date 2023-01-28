Ливанские медики назвали киви чудо-плодом для беременных женщин

Киви можно по праву назвать чудо-плодом благодаря полезным свойствам и множеству витаминов, заявили ливанские медики.
В первую очередь употребление киви укрепляет иммунитет, помогает лечить астму и ночной кашель. Также этот продукт очень полезен для зрения, поскольку содержащийся в нем лютеин защищает глаза от воздействия УФ-лучей, в то время как витамин А снижает риск развития куриной слепоты.
Помимо всего прочего, киви оказывает неоценимую помощь беременным женщинам. По словам врачей, этот фрукт является кладезем фолиевой кислоты и железа, необходимых для вынашивания плода, пишет издание Al Mayadeen.