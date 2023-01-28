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Ливанские медики назвали киви чудо-плодом для беременных женщин

Общество
Ливанские медики назвали киви чудо-плодом для беременных женщин

Киви можно по праву назвать чудо-плодом благодаря полезным свойствам и множеству витаминов, заявили ливанские медики.

В первую очередь употребление киви укрепляет иммунитет, помогает лечить астму и ночной кашель. Также этот продукт очень полезен для зрения, поскольку содержащийся в нем лютеин защищает глаза от воздействия УФ-лучей, в то время как витамин А снижает риск развития куриной слепоты.

Помимо всего прочего, киви оказывает неоценимую помощь беременным женщинам. По словам врачей, этот фрукт является кладезем фолиевой кислоты и железа, необходимых для вынашивания плода, пишет издание Al Mayadeen.
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