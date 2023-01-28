Сериал о хоррор-панк-группе «Король и Шут» выйдет в марте

Одной из «фишек» сериала станет фэнтези-линия, повествующая о сказочных персонажах, появляющихся в песнях «Короля и Шута». Как отметил на презентации сериала в рамках Bubble Comics Con — 2023 исполнитель одной из главных ролей в проекте Константин Плотников, они создали настоящую «панк-сказку». Увидеть, что из всего этого вышло, можно будет 2 марта.