Сериал о хоррор-панк-группе «Король и Шут» выйдет в марте

Пользователей сервиса «Кинопоиск» в марте ждет горячая премьера — сериал «Король и Шут», рассказывающий об одноименной хоррор-панк-группе из Санкт-Петербурга.
Сериал расскажет о лидере музыкального коллектива Михаиле Горшеневе, более знакомом поклонникам под сценическим именем Горшок, а также других участниках группы.
Одной из «фишек» сериала станет фэнтези-линия, повествующая о сказочных персонажах, появляющихся в песнях «Короля и Шута». Как отметил на презентации сериала в рамках Bubble Comics Con — 2023 исполнитель одной из главных ролей в проекте Константин Плотников, они создали настоящую «панк-сказку». Увидеть, что из всего этого вышло, можно будет 2 марта.