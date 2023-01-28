Дольщики: важные аспекты защиты прав

Депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ, автор законопроекта об отмене НДФЛ при восстановлении прав обманутых дольщиков – с применением региональных механизмов, Сергей Колунов (фракция «Единая Россия») продолжает работу по защите прав обманутых дольщиков.
О новом аспекте этой важной законотворческой работы и готовящихся законодательных инициатива в авторской колонке Сергея Колунова.
Отмена НДФЛ для отдельных категорий дольщиков
Мы выступили с инициативой отмены НДФЛ для отдельных категорий дольщиков. Данное предложение было поддержано – и законопроект уже прошел первое чтение.
Анализ и мониторинг ведутся постоянно, мы следим за ситуацией на рынке долевого строительства. Поняли, что принятие законопроекта не в полной мере обеспечит права всех дольщиков. Например, в ряде субъектов восстанавливаются права дольщиков с использованием регионального механизма до инициирования процедуры банкротства застройщиков.
Приведу лишь один пример. На основании Соглашения от 28.04.2021 г., заключенного между администрацией г.о. Красногорск и ООО «Авест», а также дополнительных соглашений с ООО «Опалиха-Парк» (застройщик ГК «Гранель»), были определены механизм и сроки восстановления прав участников долевого строительства ЖК «Опалиха Парк». По одному из домов приняли решение о его достройке силами ГК «Гранель», а по нескольким недостроям – решение о предоставлении инвестором пострадавшим дольщикам равнозначных по площади жилых помещений в других уже готовых ЖК.
На данном примере, который я описал очень подробно, мы видим: законодательно подобная схема восстановления прав дольщиков предполагает заключение с гражданами-участниками долевого строительства договора по уступке права требования на жилое помещение с последующей передачей помещения в другом новом ЖК.
Таким образом, я как соавтор законопроекта вижу, что необходимо его расширение в части включения возможности освобождения от налогообложения дольщиков, чьи права восстановлены до банкротства застройщика.
Защитить права обманутых дольщиков
Хочу особенно заострить внимание на важном аспекте защиты прав обманутых дольщиков. Важно отделить обманутых граждан от тех, кто занимается скупкой права требования. Граждан, которые специализируются на покупке прав дольщиков с коммерческой целью, скупают жилье с большой скидкой, необходимо, во-первых, выделять из общего пула дольщиков. Во-вторых, и это уже еще одна наша задача, надо установить законодательные рамки таким образом, чтобы перекупщики не пользовались предполагаемой льготой.