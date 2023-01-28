Дольщики: важные аспекты защиты прав

Приведу лишь один пример. На основании Соглашения от 28.04.2021 г., заключенного между администрацией г.о. Красногорск и ООО «Авест», а также дополнительных соглашений с ООО «Опалиха-Парк» (застройщик ГК «Гранель»), были определены механизм и сроки восстановления прав участников долевого строительства ЖК «Опалиха Парк». По одному из домов приняли решение о его достройке силами ГК «Гранель», а по нескольким недостроям – решение о предоставлении инвестором пострадавшим дольщикам равнозначных по площади жилых помещений в других уже готовых ЖК.