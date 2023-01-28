В Новосибирске водитель фуры зацепился кузовом за железнодорожный мост и погиб

По данным полиции, все произошло утром 28 января в Центральном районе города. Водитель грузовика 1982 года рождения следовал по улице Ипподромская с поднятым кузовом. В районе дома №2Б по улице Серебренниковская он зацепился за железнодорожный мост. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда на место медиков.