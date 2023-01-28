В Новосибирске водитель фуры зацепился кузовом за железнодорожный мост и погиб

Водитель грузовика ISZU с поднятым кузовом допустил столкновение с железнодорожным мостом, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщили в субботу в УГИБДД по Новосибирску.
По данным полиции, все произошло утром 28 января в Центральном районе города. Водитель грузовика 1982 года рождения следовал по улице Ипподромская с поднятым кузовом. В районе дома №2Б по улице Серебренниковская он зацепился за железнодорожный мост. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда на место медиков.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.