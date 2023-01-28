Венгерский премьер назвал поставки Украине танков дрейфом ФРГ в сторону войны с Россией

Поставки на Украину танков Leopard 2 из Германии влекут за собой опасную эскалацию напряженности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, немецкие власти фактически движутся в сторону прямого вооруженного столкновения с Россией.
«Шаг за шагом немцы дрейфуют в сторону войны», — сказал политик.
В то же время он подчеркнул, что Венгрия неизменно выступает против поставок на Украину западного вооружения, настаивая на политическом урегулировании кризиса.
Ранее стало известно, что власти Германии согласились передать Киеву партию танков Leopard 2, а также разрешили другим странам реэкспорт этих машин на Украину.