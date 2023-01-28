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В Польше украинский беженец отгрыз ухо автомобилистке, пропустившей его на переходе

Происшествия
В Польше украинский беженец отгрыз ухо автомобилистке, пропустившей его на переходе

Неадекватный украинец напал на женщину-водителя, пропустившую его на пешеходном переходе. Беженец откусил ей ухо, после чего угнал автомобиль и попал в ДТП. Инцидент произошел в Польше, передает телеканал «360».

По информации издания Wydarzenia, в ночь на 27 января местная жительница находилась за рулем автомобиля Citroen и остановилась, чтобы пропустить переходившего дорогу мужчину. Внезапно он проник в машину и напал на водителя.

В полиции сообщили, что 35-летний гражданин Украины отгрыз жертве ухо и вытолкнул ее на дорогу. После этого он сел за руль, надавил на педаль газа и врезался в столб. Затем злоумышленник бросил иномарку и убежал, но был оперативно задержан стражами порядка.

Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь. Задержанный находится под наблюдением медиков. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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