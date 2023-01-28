В Польше украинский беженец отгрыз ухо автомобилистке, пропустившей его на переходе

В полиции сообщили, что 35-летний гражданин Украины отгрыз жертве ухо и вытолкнул ее на дорогу. После этого он сел за руль, надавил на педаль газа и врезался в столб. Затем злоумышленник бросил иномарку и убежал, но был оперативно задержан стражами порядка.