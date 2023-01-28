Махачкалинец спас двух человек из горящей квартиры

ЧП произошло в микрорайоне Редукторный. Из-за высокого давления газа в 11 квартирах жилого дома произошло возгорание, и некоторые жильцы оказались запертыми в своих квартирах. По счастливой случайности на месте происшествия оказался Виталий Ивлев. Не дожидаясь пожарно-спасательных подразделений, он поднялся по оконным решеткам на третий этаж и достал из задымленного помещения женщину и ребенка.