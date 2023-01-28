Махачкалинец спас двух человек из горящей квартиры

Когда в одном из многоэтажных жилых домов в Махачкале произошел пожар, отважный Виталий Ивлев, не раздумывая и не дожидаясь спасателей, бросился на помощь застрявшим в квартирах жильцам.
ЧП произошло в микрорайоне Редукторный. Из-за высокого давления газа в 11 квартирах жилого дома произошло возгорание, и некоторые жильцы оказались запертыми в своих квартирах. По счастливой случайности на месте происшествия оказался Виталий Ивлев. Не дожидаясь пожарно-спасательных подразделений, он поднялся по оконным решеткам на третий этаж и достал из задымленного помещения женщину и ребенка.
«Начали поступать сообщения от жителей многоквартирных домов в городе Махачкала по улице Лаптиева о повышении давления газа, в результате чего в нескольких квартирах возникли пожары. Незамедлительно к месту происшествия были направлены бригады аварийной газовой службы и пожарно-спасательные подразделения, силами которых в настоящее время все пожары ликвидированы», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Сулейман Рамазанов.
Как сообщили в региональном Минздраве, в результате происшествия пострадали два человека, а следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Героя же решили представить к ведомственной награде МЧС.