«Формула воды» от студии «Союзмультфильм» выйдет в России в ноябре

Полнометражная анимационная кинолента «Формула воды» от студии «Союзмультфильм» выйдет на экранах в России в ноябре этого года.
Директор производства киностудии Анна Морякова во время фестиваля Bubble Comics Con отметила, что «Формула воды» была создана на игровом движке Unreal Engine. Она заявила, что релиз ожидается уже в ноябре этого года, сообщает ТАСС.
Продюсер Лики Бланк считает, что картина станет самым масштабным проектом, где были задействованы сразу несколько студий — Disney, DreamWorks, «Союзмультфильм» и Magic Factory. История мультфильма развивается на планете, которая полностью покрыта океаном, а запасы питьевой воды захватывает лидер криминального мира. Главная героиня решает одолеть его.