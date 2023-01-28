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Кабмин России одобрил изменения в законопроекты о государственном флаге и гимне

Политика
Кабмин России одобрил изменения в законопроекты о государственном флаге и гимне

Кабмин России утвердил изменения в законопроекты о государственном флаге и гимне страны.

Соответствующий документ обнародован на официальном портале Правительства РФ. Инициатива будет внесена в Госдуму в общем порядке, указывается на сайте.

«Решение правительства: одобрить проект федерального конституционного закона <...> и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сообщается в материале.

Прежде сообщалось, что граждане присоединенных к территории России новых регионов будут получать социальную помощь государства. Об этом заявил депутат Государственной думы Владимир Сипягин.
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