Бегущие с Украины автомобилисты стоят в гигантской пробке в сторону Бухареста

Огромная пробка из автомобилей скопилась на Украине по трассе Одесса — Рени в направлении Бухареста. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог по региону.
Там рассказали, что на автомобильной дороге из Одессы до Рени наблюдается большой поток транспортных средств. Кроме того, на 182 километре трассы произошло ДТП. В результате этого возле села Кирнички затор растянулся на 15 километров в оба направления.
Автомобилистов предупредили, что на дорогах Одесской области возможно образование гололеда. Их попросили не выезжать на дальние расстояния без необходимости.
Одесская область оказалась самым проблемным регионом по энергоснабжению на Украине. Об этом рассказали специалисты национальной энергетической компании «Укрэнерго».