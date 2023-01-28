Россия отреагировала на введение лимита стоимости Urals поиском новых маршрутов сбыта

Россия увеличила объемы перевалки нефти марки Urals посредством перегрузки сырья с одного танкера на другой в открытом море, передает Bloomberg.
Если в данном процессе задействованы корабли стран G7 и если стоимость нефти составляет не более 60 долларов за баррель, то можно использовать стандартную страховку.
В целом перевалка сырья на разные корабли — это нормальная практика в торговле нефтью. Как правило, это происходит около испанского полуэксклава Сеут.
По данным аналитиков, перевалка может достигнуть рекордных значений в 14 млн баррелей нефти в сутки. Они также отметили, что такие действия России говорят о поиске новых маршрутов, рынков сбыта и логистических цепочек.