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Россия отреагировала на введение лимита стоимости Urals поиском новых маршрутов сбыта

Экономика
Россия отреагировала на введение лимита стоимости Urals поиском новых маршрутов сбыта

Россия увеличила объемы перевалки нефти марки Urals посредством перегрузки сырья с одного танкера на другой в открытом море, передает Bloomberg.

Если в данном процессе задействованы корабли стран G7 и если стоимость нефти составляет не более 60 долларов за баррель, то можно использовать стандартную страховку.

В целом перевалка сырья на разные корабли — это нормальная практика в торговле нефтью. Как правило, это происходит около испанского полуэксклава Сеут.

По данным аналитиков, перевалка может достигнуть рекордных значений в 14 млн баррелей нефти в сутки. Они также отметили, что такие действия России говорят о поиске новых маршрутов, рынков сбыта и логистических цепочек.
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