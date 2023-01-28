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Водитель и два пассажира Kia Rio погибли при столкновении с фурой в Ивановской области

Происшествия
Водитель и два пассажира Kia Rio погибли при столкновении с фурой в Ивановской области

Три человека стали жертвами аварии с участием легковушки и большегруза на трассе в Ивановской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным полиции, все произошло в Пестяковском районе Ивановской области.

«Водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, произошло лобовое столкновение с большегрузом Volvo», — говорится в сообщении правоохранителей.

В результате смертельные травмы получили водитель и два пассажира легковушки. Тела погибших спасателям пришло деблокировать из искореженного авто с помощью специального инструмента.
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