Водитель и два пассажира Kia Rio погибли при столкновении с фурой в Ивановской области

Три человека стали жертвами аварии с участием легковушки и большегруза на трассе в Ивановской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По данным полиции, все произошло в Пестяковском районе Ивановской области.
«Водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, произошло лобовое столкновение с большегрузом Volvo», — говорится в сообщении правоохранителей.
В результате смертельные травмы получили водитель и два пассажира легковушки. Тела погибших спасателям пришло деблокировать из искореженного авто с помощью специального инструмента.