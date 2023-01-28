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Экономист Григорьев спрогнозировал незначительный рост курса доллара в феврале

Экономика
Экономист Григорьев спрогнозировал незначительный рост курса доллара в феврале

Курсы доллара и евро вряд ли вырастут более чем на 5%, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По его словам, торговый баланс в России пока не изменился: экспорт сохраняется на том же уровне, а импорт на какой-то момент сократился, но уже понемногу увеличивается, в связи с чем и можно ожидать незначительного роста иностранных валют.

Доллар в феврале может вырасти до 72-73 рублей, а евро — до 78-79 рублей. Большего повышения показателей российские власти не допустят, так как это будет невыгодно для страны.

Однако существуют политические и экономические факторы, которые нельзя предсказать. В этом случае ситуация может измениться, передает мнение Григорьева «Лента.ру».
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