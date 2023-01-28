«ЧВК Вагнер Центр» запустил проекты по киберспорту и обучению управлению беспилотниками

Бизнесмен подчеркнул, что помимо курса по управлению дронами в центре также был запущен и киберспортивный проект. На кадрах, опубликованных Колосом в его канале в мессенджере Telegram, видно, как молодых людей обучают управлению с помощью специальных программ на компьютере. При этом в обучении задействованы джойстики, что делает процесс более эффективным. Отмечается, что мероприятие посетил бывший член Молодежного парламента при ЗАКС Петербурга Александр Тронин.