«ЧВК Вагнер Центр» запустил проекты по киберспорту и обучению управлению беспилотниками

Новые проекты по обучению управлению беспилотниками запустили на базе «ЧВК Вагнер Центра», расположенного в Санкт-Петербурге. Об этом заявил общественный деятель, предприниматель Александр Колос.
Бизнесмен подчеркнул, что помимо курса по управлению дронами в центре также был запущен и киберспортивный проект. На кадрах, опубликованных Колосом в его канале в мессенджере Telegram, видно, как молодых людей обучают управлению с помощью специальных программ на компьютере. При этом в обучении задействованы джойстики, что делает процесс более эффективным. Отмечается, что мероприятие посетил бывший член Молодежного парламента при ЗАКС Петербурга Александр Тронин.
Одним из первых гостей на открытии проектов стал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов. Он подчеркнул, что в «ЧВК Вагнер Центре» позволяют творить людям, готовым работать на Россию. При этом они могут арендовать комфортные помещения всего за рубль на 11 месяцев. Политик выразил благодарность предпринимателю Евгению Пригожину и «ЧВК Вагнер Центру» за их деятельность.