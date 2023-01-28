Эксперт Гималетдинов: обещанные Украине западные танки будут малоэффективными в зоне СВО

Запад собирается поставить Украине новые танки, однако эта техника будет малоэффективной в зоне спецоперации, убежден военный эксперт Альберт Гималетдинов.
В интервью РИА Новости он объяснил, что обещанные ВСУ тяжелые боевые машины имеют много слабых мест. Кроме того, на Украине нет инфраструктуры для их обслуживания, а российские войска овладели методами борьбы с западными танками.
«Сейчас западные страны избавляются от "старого металлолома", освобождая место для новой техники», — сказал Гималетдинов.
Он отметил, что немецкие танки Leopard 2А6, например, имеют плохо защищенные борта и верхнюю полусферу. По его словам, ВС РФ разработали подробные инструкции с указанием слабых мест западных машин.