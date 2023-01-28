Заключительный сезон «Очень странных дел» начнут снимать в мае 2023 года

Исполнитель роли Уилла Байерса, одного из главных героев «Очень странных дел», актер Ноа Шнапп рассказал, когда стартуют съемки заключительного сезона сериала.
По его словам, работа над пятым сезоном проекта начнется в мае 2023 года. При этом, как ранее сообщали авторы сериала, его производство началось еще в августе 2022 года. Тогда режиссер Шон Леви назвал старт производства «началом конца».
Пятый сезон «Очень странных дел» должен выйти в середине 2024 года. Однако нельзя исключать, что на премьере финала могут сказаться внешние факторы. Так, четвертый сезон проекта было решено отложить из-за пандемии коронавируса.