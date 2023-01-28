В Турции высоко оценили вклад ЧВК «Вагнер» в борьбу с терроризмом в Сирии

Автор материала отметил, что в начале войны в Сирии армия арабской республики не была достаточно эффективной. Во многом роль в этом сыграла внешняя поддержка, которую получали противоборствующие силы. Однако ситуация кардинальным образом изменилась, когда в борьбу с боевиками включились добровольцы ЧВК «Вагнер».