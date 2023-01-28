В Турции высоко оценили вклад ЧВК «Вагнер» в борьбу с терроризмом в Сирии

Бойцы ЧВК «Вагнер» в свое время смогли переломить ход конфликта в Сирии и вскрыть суть происходящих на Ближнем Востоке процессов. Таким мнением поделился турецкий обозреватель Эркан Фейяз Эшли в своей статье для портала Türk Avrasiya.
Автор материала отметил, что в начале войны в Сирии армия арабской республики не была достаточно эффективной. Во многом роль в этом сыграла внешняя поддержка, которую получали противоборствующие силы. Однако ситуация кардинальным образом изменилась, когда в борьбу с боевиками включились добровольцы ЧВК «Вагнер».
«Российские силы специальных операций, прибывшие по приглашению Дамаска, также были слишком малы для решения стратегических задач. Российские и сирийские операции против “Исламского государства” (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ — Прим. ред.) поддерживались в первую очередь российской ЧВК "Вагнер", которая сыграла решающую роль», — написал колумнист.
Согласно содержанию статьи, во время «антитеррористической» операции коалиции, возглавляемой США, «вагнеровцы» получили свидетельства того, что курдские боевики из проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) начали кооперироваться с террористами ИГ✱. Данная информация по-прежнему важна в свете того, что СДС, контролирующую северо-восток САР, считаются ответвлением «Рабочей партии Курдистана» (РПК), запрещенной в Турции.
«Борьба с ИГ✱ позволила российским военным чиновникам и “вагнеровскому” руководству увидеть связь между сепаратистским радикализмом и фанатичным терроризмом. Теперь все ясно. Сотрудничество Анкары и Дамаска, а также координация этого сотрудничества с астанинским процессом могут в корне решить самую острую проблему региона. Только проявите необходимую волю», — призвал Эркан Фейяз Эшли.
Напомним, что отряды ЧВК «Вагнер» возглавили операцию по деблокированию Дейр эз-Зора от террористов ИГ. Благодаря грамотно спланированным действиям подразделений «оркестра» город удалось очистить от радикалов к началу ноября 2017 года. Террористы, понимая бесперспективность сопротивления, пытались отступать на подконтрольную СДС территорию. Таким образом, действия «вагнеровцев» заложили начало конца некогда самой могущественной террористической организации в мире.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация