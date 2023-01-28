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В Удмуртии двое мужчин зарубили топором мать с 12-летним сыном из-за двух тысяч рублей

Происшествия
В Удмуртии двое мужчин зарубили топором мать с 12-летним сыном из-за двух тысяч рублей

Жительницу Удмуртии и ее маленького сына убили и сожгли из-за долга в пару тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, двое мужчин пришли к потерпевшей, чтобы «выбить» долг в размере двух тысяч рублей. Они проникли в дом женщины через окно на веранде. Когда злоумышленники услышали, что не получат деньги, один из них разрубил голову женщины топором. На шум выбежал 12-летний подросток, который также получил несколько ударов топором в область шеи и головы.

Тела своих жертв убийцы вынесли в баню, забросали старыми матрасами и подожгли. Сейчас подозреваемые задержаны. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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