В Удмуртии двое мужчин зарубили топором мать с 12-летним сыном из-за двух тысяч рублей

Жительницу Удмуртии и ее маленького сына убили и сожгли из-за долга в пару тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, двое мужчин пришли к потерпевшей, чтобы «выбить» долг в размере двух тысяч рублей. Они проникли в дом женщины через окно на веранде. Когда злоумышленники услышали, что не получат деньги, один из них разрубил голову женщины топором. На шум выбежал 12-летний подросток, который также получил несколько ударов топором в область шеи и головы.
Тела своих жертв убийцы вынесли в баню, забросали старыми матрасами и подожгли. Сейчас подозреваемые задержаны. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.