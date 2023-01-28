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Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и стала победителем Australian Open

Общество
Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину и стала победителем Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open. Это ее первая победа на турнире «Большого шлема».

Соболенко обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину в трех сетах со счетами 4:6, 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте почти два с половиной часа.

Для Соболенко это первая победа на турнире «Большого шлема». До этого турнира она трижды проигрывала в полуфиналах «Шлемов».

Встреча состоялась 28 января в Мельбурне. Соболенко сделала 17 подач навылет против девяти эйсов у Рыбакиной.
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