Поклонники Кудрявцевой заподозрили телеведущую в разводе с супругом

Несмотря на то, что выражение ее лица не отражало грусти и трагичности, подписчики заподозрили неладное и обращались к Кудрявцевой с вопросами, стоит ли ждать чего-то плохого. Другие посчитали, что у телеведущей проблемы в браке, а третьи просто решили порассуждать на тему, содержащуюся в подписи.