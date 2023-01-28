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Поклонники Кудрявцевой заподозрили телеведущую в разводе с супругом

Общество
Поклонники Кудрявцевой заподозрили телеведущую в разводе с супругом

Телеведущая Лера Кудрявцева насторожила подписчиков новой публикацией. На мысли о возможном разводе с хоккеистом Игорем Макаровым их подтолкнула подпись к фотографии.

В социальных сетях Кудрявцевой появилась новое фото, где она демонстрирует костюм со звездами. Телеведущая решила не быть многословной и оставила лишь краткую фразу.

«Где нет любви, там нет ни-че-го!» — гласит подпись к фото.

Несмотря на то, что выражение ее лица не отражало грусти и трагичности, подписчики заподозрили неладное и обращались к Кудрявцевой с вопросами, стоит ли ждать чего-то плохого. Другие посчитали, что у телеведущей проблемы в браке, а третьи просто решили порассуждать на тему, содержащуюся в подписи.
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