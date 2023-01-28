Шесть человек пострадали в аварии с двумя иномарками в Краснодарском крае

По данным полиции, все произошло утром 28 января в Новопокровском районе. Мужчина 1958 года рождения, управляя иномаркой Renault, столкнулся со встречной Mazda, за рулем которой находилась 30-летняя жительница Блоглинского района. В салоне японского авто находились мужчина и трое детей. В результате прибывшие медики доставили в больницу обоих водителей и всех пассажиров Mazda.