Страдающая от рака 83-летняя жительница Петербурга не может получить лекарства по льготе

Блокадница из Фрунзенского района Санкт-Петербурга уже полтора месяца не может получить лекарства для лечения рака. Семья Валентины признается, что чиновники игнорируют жалобы на отсутствие льготных препаратов.
Внук пенсионерки рассказал изданию MR7, что в аптеках Петербурга давно закончились льготные препараты, которые подавляют рост опухолевых клеток. В последний раз блокадница получала лекарства в начале декабря 2022 года.
Семья Валентины отмечает, что пристально следит за наличием противораковых лекарств в аптеках, однако упаковки по региональной льготе закончились еще 27 декабря. По словам внука, в городе наличествовали лишь три препарата по федеральном льготе, однако они исчезли сразу после новогодних праздников.
Родственники блокадницы еще в декабре обращались в Комитет по здравоохранению Петербурга, а также к губернатору Александру Беглову. Они уверяют, что градоначальник и прочие чиновники не смогли решить проблему с препаратами.