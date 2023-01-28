Страдающая от рака 83-летняя жительница Петербурга не может получить лекарства по льготе

Семья Валентины отмечает, что пристально следит за наличием противораковых лекарств в аптеках, однако упаковки по региональной льготе закончились еще 27 декабря. По словам внука, в городе наличествовали лишь три препарата по федеральном льготе, однако они исчезли сразу после новогодних праздников.