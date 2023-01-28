Захарова обрушилась на США из-за «лицемерной» политики в отношении американцев и беженцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала политику США в отношении иностранных беженцев, ответственность за которых власти пытаются переложить на собственных граждан. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что Вашингтон спровоцировал миграционные потоки из Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана и Украины. Белый дом проявляет лицемерие, не принимая вину за это, отметила она.
«Когда же несчастные жители этих государств покинули свои дома, американский политистеблишмент не нашел ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах», — написала Захарова.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответственность за содержание беженцев теперь ляжет на частные домохозяйства страны.