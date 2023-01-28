Рэпер Канье Уэст напал на снимавшую его поклонницу

Американский рэпер, музыкальный продюсер и автор-песен Канье Уэст отметился новым громким скандалом. Как стало известно, он напал на поклонницу, после чего разбил ее телефон.
По данным TMZ, артист попросил женщину прекратить снимать его на камеру смартфона, однако получил отказ. Потерпевшая оправдала свое поведение тем, что Уэст находится в статусе звезды, который обязывает его быть готовым к подобного рода вниманию.
После инцидента пострадавшая обратилась с заявлением в полицию округа Вентур, штат Калифорния. Против хип-хоп-исполнителя были выдвинуты обвинения в нападении и применении физической силы.