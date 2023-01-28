События в Донбассе на 15:00 28 января: бои на окраинах Угледара, под Красноармейском сбит украинский МиГ-29

В районе Угледара продолжаются бои. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что союзные силы закрепились на восточных и юго-восточных окраинах города. Они заняли дачные поселки, примыкающие непосредственно к Угледару — там идут столкновения. По имеющимся данным, в ходе штурма позиций ВСУ на этом участке фронта была взята в плен группа украинских военных.