Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
ДНР
С начала суток ВСУ открывали огонь по Донецку и Горловке. В столице Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксированы прямое попадание в хозяйственную постройку и повреждения жилой застройки. В Горловке отмечаются прилеты украинских снарядов возле школы искусств.
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и скопления техники ВСУ и территориальной обороны на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий российские подразделения заняли более выгодные рубежи. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля, установка РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», 2 гаубицы «МСТА-Б», артиллерийская система М-777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком направлении поражены подразделения ВСУ в районах Угледара, Новоселки и Новомайорского. В районе Водяного ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВВС Украины. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ в районе Никольского. Над Донецком и Валерьяновкой перехвачены 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
В районе Угледара продолжаются бои. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что союзные силы закрепились на восточных и юго-восточных окраинах города. Они заняли дачные поселки, примыкающие непосредственно к Угледару — там идут столкновения. По имеющимся данным, в ходе штурма позиций ВСУ на этом участке фронта была взята в плен группа украинских военных.
В ночь на субботу российские подразделения ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Авдеевском направлении. По информации РИА Новости, разведчики выследили диверсантов при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, таких как тепловизоры и приборы ночного видения. Когда украинские военные пытались пересечь линию фронта, по ним был нанесен удар из артиллерийских орудий.
ЛНР
Украинские вооруженные формирования утром в субботу открыли огонь по Новоайдару, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Всего было выпущено 4 ракеты. В результате удара повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение, а также 6 одноэтажных жилых домов.
Минобороны РФ сообщило о поражении подразделений ВСУ в районе Новоселовского. В районах Владимировки и Кременной сбиты украинские БПЛА.
ВСУ снизили интенсивность атак на рубеже Сватово — Кременная. По информации автора Telegram-канала «Старше Эдды», в отсутствии успехов пехоты украинские войска активно применяют артиллерию, для этого на данный участок фронта были переброшены дополнительные артподразделения.