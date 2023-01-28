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Медведев: несть числа дуракам во властных структурах Европы

Политика
Медведев: несть числа дуракам во властных структурах Европы

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал действия европейских лидеров на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

По его словам, итальянский министр счел поставку киевскому режиму бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой войны. Редкий чудак на букву «м», отметил зампредседателя Совбеза.

«Несть числа дуракам во властных структурах Европы», — подчеркнул Медведев.

Защита никому не нужной в ЕС Украины не спасет от последствий одряхлевший Старый Свет, указал он. А если третья мировая война начнется, то она будет не на танках и даже не на истребителях, поставил Медведев Запад в неудобное положение.
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