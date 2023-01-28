Медведев: несть числа дуракам во властных структурах Европы

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал действия европейских лидеров на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
По его словам, итальянский министр счел поставку киевскому режиму бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой войны. Редкий чудак на букву «м», отметил зампредседателя Совбеза.
«Несть числа дуракам во властных структурах Европы», — подчеркнул Медведев.
Защита никому не нужной в ЕС Украины не спасет от последствий одряхлевший Старый Свет, указал он. А если третья мировая война начнется, то она будет не на танках и даже не на истребителях, поставил Медведев Запад в неудобное положение.