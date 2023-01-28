Политолог Солонников: возможная война между КНР и США — «мейнстрим» новой политики

Испугать соседние государства нужно всеми способами, в том числе и организованными утечками. Сейчас мы говорим именно об организованной утечке: сначала появился документ, потом «случайно» он попал в медиа, отмечает политолог. Кроме того, все это – поддержка американского ВПК, и чем больше будет нагнетаться страх в обществе, тем больше будет заказов у американцев. В стране снова будут создаваться заводы, которые производят те же Abrams. Сейчас у них такой только один, да и тот жалкий, не справляется с заказами. Будут новые заказы на истребители, пойдет новая волна развития промышленности здесь, на корабли, на ракеты, электронику и так далее.