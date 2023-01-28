Политолог Солонников: возможная война между КНР и США — «мейнстрим» новой политики

Телеканал NBC сообщил о том, что генерал ВВС США Майк Минихан отправил всем командующим боевыми частями в ВВС служебную записку, в которой предположил скорую войну между США и Китаем. «Интуиция» военнослужащего подсказала ему, что такое может случиться в 2025-ом году.
Генерал также отмечает, что КНР попробует воспользоваться президентскими выборами в 2024-ом, чтобы установить контроль над островом. Минихан потребовал от подчиненных отчитаться о проведенных к концу февраля мероприятиях по подготовке к боевым действиям с Китаем.
Политолог Дмитрий Солонников в комментарии для ФАН отметил, что в данном сообщении можно выделить несколько важных аспектов. Во-первых, действительно у США есть разные данные от разных спецслужб и аналитических групп, военных специалистов и политологов о том, что конфликт вокруг Тайваня может произойти в ближайшие годы. Сроки называют разные, и 2024, и 2025, и 2027 год. Но то, что это может случиться в ближайшие годы – это некий обсуждающийся в американском истеблишменте момент. Поэтому неудивительно, что об этом говорит очередной генерал, который присоединяется к большому хору голосов, считает эксперт.
«На этом фоне США активно наращивают свое военное присутствие в соседних странах. И информационная подоплека должна быть, должна быть поддержка в информационном поле, поддержка того же генералитета. Чтобы активнее склонять Южную Корею, Японию. Филиппины и государства Океании сформировать антикитайский блок, размещать там базы США, закупать у них же новое оружие, поставлять системы ПВО, ПРО, танки, самолеты и так далее. Все это – деньги», — подчеркнул Солонников.
Испугать соседние государства нужно всеми способами, в том числе и организованными утечками. Сейчас мы говорим именно об организованной утечке: сначала появился документ, потом «случайно» он попал в медиа, отмечает политолог. Кроме того, все это – поддержка американского ВПК, и чем больше будет нагнетаться страх в обществе, тем больше будет заказов у американцев. В стране снова будут создаваться заводы, которые производят те же Abrams. Сейчас у них такой только один, да и тот жалкий, не справляется с заказами. Будут новые заказы на истребители, пойдет новая волна развития промышленности здесь, на корабли, на ракеты, электронику и так далее.
«Это новый виток в индустриальной военной гонке. Что очень многим выгодно, ведь каждый генерал думает о своей пенсии. Покинув пост, куда они идут? Чаще всего, советниками в крупные военные корпорации, заказы от которых Пентагон раздавал. Так что нужно поддерживать активные действия, что тоже делается сейчас. Есть и личный момент, а вдруг Китай действительно нападет в обозначенные сроки? Тогда начнут искать виноватых, если США окажутся не готовыми к такому развитию событий. Так что генерал уже подстелил себе соломку, он уже высказался а-ля "виноваты все, кроме меня, потому что я предупреждал"», — делится мнением политолог.
Поэтому сейчас гораздо выгоднее в Штатах представителям военного ведомства и политических кругов говорить о непосредственной угрозе для Тайваня со стороны Китая. И возможной войне между США и КНР. Это будет «мейнстрим» новой политики, с этим приходят республиканцы, которые сейчас будут усиливать антикитайские настроения и экономическое давление на Пекин, в этом им понадобится информационная повестка, считает Солонников. И в это Минихан тоже встраивается. У республиканцев всегда были хорошие связи в военном лобби, так было, так будет и сейчас.
Поэтому сейчас ни один американский политик не скажет об отсутствии угрозы со стороны Китая для Тайваня. Все будут говорить о надвигающейся войне, подытоживает собеседник издания.
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