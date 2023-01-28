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МО РФ сообщило о ликвидации около 75 украинских солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях

Армия
МО РФ сообщило о ликвидации около 75 украинских солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украинские войска потеряли за сутки порядка 75 человек личного состава на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом проинформировало Минобороны РФ

Сообщается, что российские военные нанесли сокрушительный удар по позициям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ вблизи Синьковки Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Известно, что помимо личного состава противника была ликвидирована военная техника: боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица М777 производства США.
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