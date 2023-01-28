МО РФ сообщило о ликвидации около 75 украинских солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украинские войска потеряли за сутки порядка 75 человек личного состава на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом проинформировало Минобороны РФ
Сообщается, что российские военные нанесли сокрушительный удар по позициям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ вблизи Синьковки Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Известно, что помимо личного состава противника была ликвидирована военная техника: боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица М777 производства США.