Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о прямой линии Беглова

Напомним, что прошлая «прямая линия» с Бегловым, которая проходила в декабре, также обернулась скандальной ситуацией. Прямое включение оказалось записью, которую губернатор и его команда сделали накануне. Кроме того, связь прервалась, градоначальник так и не дал исчерпывающие ответы на важные вопросы. Петербуржцы ожидают, что вторая прямая линия будет такой же бесполезной.