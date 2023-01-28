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Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о прямой линии Беглова

Общество
Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о прямой линии Беглова

Петербуржцы пожаловались на невозможность задать вопросы под постами о предстоящей прямой линии с губернатором города Александром Бегловым в соцсетях. Доступ к записям ограничили перед интервью градоначальника, которое должно выйти 28 января в 16:00 по местному времени.

Жители Северной столицы постоянно жалуются на игнорирование их вопросов к Беглову. Недавно телеканал «Санкт-Петербург» и вовсе ограничил возможность комментирования постов о прямой линии с градоначальником. Петербуржцы требуют ответы на самые острые вопросы, на которые закрывает глаза Смольный во главе с губернатором.

Напомним, что прошлая «прямая линия» с Бегловым, которая проходила в декабре, также обернулась скандальной ситуацией. Прямое включение оказалось записью, которую губернатор и его команда сделали накануне. Кроме того, связь прервалась, градоначальник так и не дал исчерпывающие ответы на важные вопросы. Петербуржцы ожидают, что вторая прямая линия будет такой же бесполезной.
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