Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Москвич потерял последнюю надежду провести ночь с возлюбленной и поджег дверь ее квартиры

Происшествия
Москвич потерял последнюю надежду провести ночь с возлюбленной и поджег дверь ее квартиры

Пьяный москвич поджег дверь квартиры своей возлюбленной на улице Новогиреевской. Мужчина хотел провести ночь с избранницей, но та отказала, и отчаявшийся гражданин пошел на решительные меры, пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, влюбленный стучал в квартиру к даме и умолял пойти ему навстречу. Но девушка оказалась строптивой и очень хотела «просто спать». Гость обиделся и поджег дверь жилища несговорчивой москвички.

Пожар заметили соседи, вызвали сотрудников экстренных служб и полиции. Дебошир все это время находился рядом с подъездом. Когда полицейские поняли, что это и есть пироман, его скрутили и доставили в отделение.
возлюбленная москва новогиреевская улица мужчина поджог
Военкоры ФАН
Лучшие в аду