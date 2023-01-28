Москвич потерял последнюю надежду провести ночь с возлюбленной и поджег дверь ее квартиры

Пьяный москвич поджег дверь квартиры своей возлюбленной на улице Новогиреевской. Мужчина хотел провести ночь с избранницей, но та отказала, и отчаявшийся гражданин пошел на решительные меры, пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, влюбленный стучал в квартиру к даме и умолял пойти ему навстречу. Но девушка оказалась строптивой и очень хотела «просто спать». Гость обиделся и поджег дверь жилища несговорчивой москвички.
Пожар заметили соседи, вызвали сотрудников экстренных служб и полиции. Дебошир все это время находился рядом с подъездом. Когда полицейские поняли, что это и есть пироман, его скрутили и доставили в отделение.