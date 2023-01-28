Только хуже: плоды мусорной реформы Беглова в Петербурге

Вот такое фото «полигона ТБО» прислал в редакцию Федерального агентства новостей наш читатель. Все это «великолепие» раскинулось под путепроводом, соединяющим Невский и Красногвардейский районы. Судя по всему, твердые бытовые отходы свозят туда целенаправленно и на систематической основе.
Как уверяет наш читатель, несанкционированная свалка появилась после заявленной губернатором Александром Бегловым так называемой мусорной реформы. До этого подобного здесь не наблюдалось.
В Петербурге новым единым региональным оператором с 1 января 2022 года стал «Невский экологический оператор» (НЭО). Как видно, со своими обязанностями он до сих пор справляться не научился.
Такое впечатление, что отходы под этот мост завозят на самосвалах, «подъездные пути» это позволяют, сообщает читатель. Он предполагает, что так избавляться от мусора могут водители НЭО. А сэкономленные деньги класть себе в карман.
Как бы то ни было, но эксперты отмечают значительную коррумпированность сферы обращения с отходами. Все это множится на непрофессионализм. При разработке территориальной схемы НЭО не заложил в нее создание мусороперерабатывающих заводов.
Много вопросов вызывает и передача функций управления ТБО в руки одного-единственного оператора. Отсутствие конкуренции ни к чему хорошему не приводит.
Как отмечалось ранее, в Петербурге не убирают не только снег, но и автомобильные покрышки.