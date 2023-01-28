Пригожин опустил Стрелкова ниже канализации

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал перспективы работы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в ЧВК «Вагнер».
По словам бизнесмена, телефон ответственного по вопросу приема Стрелкова в формирование Андрея Трошева экс-министру передали. Дело пока ограничилось только одним звонком, объяснил Пригожин.
«Пока ни о чем не договорились. Уверен, что Стрелков поведет себя как законченное ссыкло. Как будет обстоять дело дальше. Трошев пригласит его в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру – совет командиров. Только по совету командиров возможно встать на любое командное звено, даже в составе отделения. На совете командиров, озлобленных на него, пару десятков человек скажут ему: "*****, ты зачем сюда приехал, тварь ******?". Потом зададут вопросы: "Зачем ты, *******, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги, тварь поганая, у Ахметова, для того, чтобы сбежать из него? Расскажи, как ты бросил пацанов, гаденыш?". И все остальные вопросы», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» аудиоответ предпринимателя.
Вероятнее всего, на этом жизнь Стрелкова не закончится, отметил Пригожин. Но вопросы будут заданы, без этого никак. Ведь он идет в коллектив, где каждый должен прикрывать спину товарища. А этот человек не славится своей отвагой, мужеством и надежностью, указал бизнесмен.
«Если все-таки командиры согласятся его оставить, а это произойдет только в том случае, если я скажу ключевое слово, его отправят в тренировочный лагерь. Где если он начнет буксовать, ему эти вопросы будут задаваться еще и еще раз, возможно с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там, где он должен будет доказать свою надежность. Останется жив – я пожму ему руку. Попробует сбежать – поссу на его лицо. Погибнет героем – похороним с почестями. Собственно говоря, вот такая перспектива работы в ЧВК "Вагнер" у Стрелкова», — подчеркнул Пригожин.
Однако, как пояснил предприниматель, у бывшего министра есть и второй вариант: прийти, пройти отбор, обучение и воевать как обычный штурмовик. День за днем, подвиг за подвигом, отстаивая свое место командира отделения штурмовой группы или другие, соответствующие его квалификации, возможностям и авторитету, места. А авторитет у Стрелкова, как считает Пригожин, среди «вагнеровцев», да и почти среди всех бойцов, которые сейчас на Донбассе, даже не ниже плинтуса, а ниже городской канализации.
«Так что добро пожаловать, господин Стрелков, в наш дружный коллектив!» — подытожил бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин отметил, что Герой России Андрей Трошев будет ответственным по вопросу приема Стрелкова в ЧВК «Вагнер». Его номер телефона передадут бывшему министру лично, добавил предприниматель.