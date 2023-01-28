Пригожин опустил Стрелкова ниже канализации

Однако, как пояснил предприниматель, у бывшего министра есть и второй вариант: прийти, пройти отбор, обучение и воевать как обычный штурмовик. День за днем, подвиг за подвигом, отстаивая свое место командира отделения штурмовой группы или другие, соответствующие его квалификации, возможностям и авторитету, места. А авторитет у Стрелкова, как считает Пригожин, среди «вагнеровцев», да и почти среди всех бойцов, которые сейчас на Донбассе, даже не ниже плинтуса, а ниже городской канализации.