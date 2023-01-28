Стартап по продаже оригами запустила воронежская школьница

Дмитрий Логачев из Воронежа разместил объявление в интернете о продаже бумажных игрушек, сделанных его дочерью Василисой. Поделки стали популярны среди пользователей из разных уголков России.
Однажды юная Василиса попросила у отца денег на карманные расходы, но глава семьи решил лишний раз не баловать девочку и подсказать ей путь, как заработать самостоятельно. Дмитрий Логачев предложил ребенку разместить в Сети объявление о продаже оригами, которые так любит делать его ребенок. Идея оказалась реальной золотой жилой: мужчине стали поступать многочисленные заявки от клиентов.
«Это завирусилось в Telegram-паблике, где 170 тысяч подписчиков, и за ночь это завирусилось во все миллионники «ВКонтакте». В этих миллионниках люди сидят из Владивостока, из Хабаровска, и, соответственно, в первый день я проснулся в 5 утра от звонков, можно ли купить у вас бумажные игрушки», — говорит отец Василисы.
В объявлении Дмитрий попросил: «Друзья, кому несложно, просто напишите или позвоните, как будто вам интересно. Дочка сделала и каждый день спрашивает: «Писали? Звонили?» Я вас не прошу покупать, я ей сам деньги отдам, просто напишите или позвоните, если несложно». Несмотря на это, люди действительно начали заказывать и покупать поделки.
«Они очень популярны, их очень часто берут из-за того, что они розовые», — радуется Василиса.
Юная рукодельница делает 20 изделий за полчаса, а затем раскрашивает их в виде различных зверей: кошек, собак, свинок, коров или лисиц. Одна игрушка стоит 50 рублей, и, по словам Дмитрия, с продаж уже удалось заработать около 3 тысяч. Всеми финансами заведует сама школьница, бережно складывая деньги в копилку.
«Я откладываю, коплю собаке и родителям на подарки. Мы переезжаем, поэтому нужны новые вещи, чтобы дом дочинить и чтобы два джипа купить. Один джип нам в семью, потому что наша машина ломается, а мы любим в путешествия ездить, а второй будет мне, когда я вырасту», — поделилась планами школьница.
Предприимчивой семье поступают просьбы прислать зверушек со всей России и даже из-за рубежа, а некоторые люди звонят просто, чтобы выразить восхищение заботой отца о дочери.