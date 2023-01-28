Стартап по продаже оригами запустила воронежская школьница

В объявлении Дмитрий попросил: «Друзья, кому несложно, просто напишите или позвоните, как будто вам интересно. Дочка сделала и каждый день спрашивает: «Писали? Звонили?» Я вас не прошу покупать, я ей сам деньги отдам, просто напишите или позвоните, если несложно». Несмотря на это, люди действительно начали заказывать и покупать поделки.