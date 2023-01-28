Ретейлер H&M потерял 363 млн долларов после ухода с российского рынка

Напомним, H&M закрыл 172 магазина в России и три в Белоруссии, говорится в отчете компании. Кроме ухода с российского рынка, негативное влияние на шведский бизнес оказали сбои в логистике, общий экономический спад, рост стоимости энергоресурсов. Всего компания потеряла от этого 490 млн долларов (5 млрд крон).