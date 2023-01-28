Ретейлер H&M потерял 363 млн долларов после ухода с российского рынка

Шведский ретейлер одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) потерял почти 363 миллиона долларов (3,7 миллиарда шведских крон) из-за закрытия магазинов в России.
Напомним, H&M закрыл 172 магазина в России и три в Белоруссии, говорится в отчете компании. Кроме ухода с российского рынка, негативное влияние на шведский бизнес оказали сбои в логистике, общий экономический спад, рост стоимости энергоресурсов. Всего компания потеряла от этого 490 млн долларов (5 млрд крон).
Сообщается, что чистая прибыль ретейлера в 2022 году сократилась до 350 млн долларов (3,5 млрд крон), хотя годом ранее она составляла 1,08 млрд долларов (более 11 млрд крон).