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Актер Егор Бероев рассказал, что молится за здоровье фигуриста Романа Костомарова

Общество
Актер Егор Бероев рассказал, что молится за здоровье фигуриста Романа Костомарова

Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа Егор Бероев молится за здоровье госпитализированного с пневмонией олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Вместе с ним Бероев участвовал в телевизионном шоу «Ледниковый период». По словам актера, другие участники проекта также переживают за фигуриста — их близкого друга.

«Он потрясающий спортсмен и очень хороший человек. Переживаем каждый день, дай бог ему здоровья, молимся за него», — цитирует его ТАСС.

Ранее появилась информация, что состояние здоровья госпитализированного фигуриста становится все лучше. У Костомарова спала температура и улучшилась работа сердца.
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