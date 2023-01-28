Актер Егор Бероев рассказал, что молится за здоровье фигуриста Романа Костомарова

Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа Егор Бероев молится за здоровье госпитализированного с пневмонией олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Вместе с ним Бероев участвовал в телевизионном шоу «Ледниковый период». По словам актера, другие участники проекта также переживают за фигуриста — их близкого друга.
«Он потрясающий спортсмен и очень хороший человек. Переживаем каждый день, дай бог ему здоровья, молимся за него», — цитирует его ТАСС.
Ранее появилась информация, что состояние здоровья госпитализированного фигуриста становится все лучше. У Костомарова спала температура и улучшилась работа сердца.