Петербурженка ударила пивным бокалом посетительницу клуба в Альпийском переулке

Две дамы подрались в петербургском ночном клубе в Альпийском переулке. Одна из посетительниц заведения ударила оппонентку пивным бокалом в пылу ссоры на танцполе, сообщают «Невские новости» со ссылкой на Росгвардию.
По данным силовиков, женщины поссорились из-за того, что одна из них задела другую во время танца. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой в руках агрессивной посетительницы оказался пивной бокал. Им дама и ударила обидчицу.
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и осмотрели потерпевшую. Медики констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. В настоящий момент напавшая на нее дебоширка находится в полиции, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.